Wie der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher von der Fußball-Bundesliga bis zur Kreisklasse die „Kapitänsregel“ durchsetzen will, ohne gleich an Rückhalt zu verlieren. Beim Handspiel des Spaniers Marc Cucurella während der EM besteht derweil Einigkeit, dass es ein Regelverstoß war.

Knut Kircher, so viel hat die DFB Schiri GmbH am Dienstag bei einer Fortbildungsveranstaltung auf dem Campus in Frankfurt verraten, hat sich akribisch auf seinen neuen Job vorbereitet