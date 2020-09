Ein weiterer Ex-Profi wird das Team der Geschäftsstelle des 1. FC Kaiserslautern unterstützen: Im Zuge seiner Umschulung zum Sportfachwirt kehrt Fabian Schönheim als Praktikant auf den „Betze“ zurück.

Fabian Schönheim schaffte beim FCK den Sprung zu den Profis, spielte von 2001 bis Ende 2008 siebeneinhalb Jahre lang am Betzenberg. Nach weiteren Stationen beim SV Wehen Wiesbaden, dem 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin musste der Innenverteidiger seine Karriere in diesem Sommer nach unter anderem 19 Bundesliga- und 157 Zweitligaspielen verletzungsbedingt beenden.

Seit einem Jahr wieder in Lautern

Seit einem Jahr lebt der 33-Jährige wieder in Kaiserslautern. Ab Oktober absolviert Schönheim 18 Monate lang eine Umschulung zum Sportfachwirt und wird dabei – wie auch schon Ex-Profi Florian Dick seit April – in der FCK-Geschäftsstelle praktische Erfahrungen sammeln.

„Fabi wird bei uns ebenfalls in alle sportlichen und administrativen Bereiche Einblick erhalten und insbesondere im Sportbereich eigene Projekte verantworten“, sagt Sportdirektor Boris Notzon.

„Mit und durch den Verein groß geworden“

Und Schönheim fügt an: „Der FCK hat schon immer eine besondere Rolle in meinem Leben gespielt, da ich mit und durch den Verein groß geworden bin. Meine sportliche Karriere hat hier begonnen und nun starte ich hier auch in mein Leben nach der Karriere. Ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, welche neuen Aufgaben und Herausforderungen hinter den Kulissen auf mich warten.“