Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin steht auf dem Golfplatz in Rieschweiler-Mühlbach, spielt mit zwei Bällen in der Hand, die stetig in ihren Händen rotieren. Die 15-Jährige vom GC St. Leon-Rot ist eine besondere Spielerin im Starterfeld des Weltranglistenturniers Framas Open, das Teil der German Junior Golftour ist.

Als die in Heidelberg geborene Gonzalez Podbicanin drei Monate alt war, stellten Ärzte fest, dass sie nahezu taub ist. „Sie musste dann zuerst ein Hörgerät tragen. Das hatte