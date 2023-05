Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Zuschauermassen am Grenzadler, der Hochburg des Wintersports in Thüringen. Fast gespenstische Stille. Die Skijäger sind beim Weltcup in Oberhof unter sich. Ein deutsches Comeback ging am Freitag im norwegischen Triumph fast unter.

Es hat lange gedauert, sehr lange sogar. Knapp ein Jahr weilte Simon Schempp (Uhingen) nicht mehr im Weltcup-Team des deutschen Skiverbandes. Der 32 Jahre alte Ex-Weltmeister sah deshalb seine Kollegen zuletzt