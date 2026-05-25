Wer in Spanien lebt, tut sich mit Hitze leichter. Insofern ist der Pfalzmeistertitel für Pavel Petrov keine Überraschung. Bei den Frauen gab’s erneut das Vorjahresfinale.

Bei den 94. Tennis-Pfalzmeisterschaften hat sich Pavel Petrov in einem packenden Finale den Titel gesichert. Der für den TC RW Pirmasens spielende Russe besiegte bei hochsommerlichen Temperaturen Leon Sarishvili vom TC RW Kaiserslautern in zwei umkämpften Sätzen mit 6:2 und 6:4. Bei den Frauen gab’s die Neuauflage des Vorjahresfinales.

Der in Alicante lebende und sich als Spanier fühlende Pavel Petrov zeigte schon in der Anfangsphase seine Klasse. Gleich im ersten Spiel gelang dem Favoriten ein Break. Er dominierte die Partie mit seinen harten und präzisen Schlägen und zog auf 4:0 davon. Ein klarer Sieg schien sich anzubahnen. Doch dann zeigte der Lokalmatador Emotionen. Er ballte die Faust, als er sein erstes Spiel gewann und auf 1:4 verkürzte. Sofort war Stimmung auf den Rängen. Als Sarishvili danach noch ein Break gelang und er im anschließenden Aufschlagspiel mit 40:0 in Führung ging, schien das Match zu kippen. Aber Petrov zeigte gute Schläge und vor allem Nervenstärke. Er breakte den Lauterer und und holte sich nach 47 Minuten mit 6:2 den ersten Satz.

In kritischen Phasen abgeklärt

Im zweiten Durchgang nahm das von langen Grundlinienduellen geprägte Finale noch mehr Fahrt auf. Leon Sarishvili spielte beherzt und ging mit 2:1 in Führung. Trotz der Hitze war der 19-Jährige schnell auf den Beinen und erlief einige Stoppbälle seines Gegners. Auch diesmal bewies Petrov in kritischer Lage seine Klasse; er kämpfte sich ins Spiel zurück, führte nach neun Spielen mit 5:4 und schlug zum Matchgewinn auf. Problemlos brachte er seinen Aufschlag durch und beendete mit seinem ersten Matchball die Hitzeschlacht.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte er den Vorjahressieger Max Amling im Viertelfinale in zwei Sätzen besiegt. Nach dem Gewinn des Pfalzmeistertitels dankte der 22-Jährige seinem Finalgegner für das „tolle Spiel“. Obwohl Sarishvili sich am Ende geschlagen geben musste, war er nicht unzufrieden mit seinem Spiel. „Pavel hat mich stark unter Druck gesetzt“, sagte der Lauterer, der Probleme mit seinen ersten Aufschlag hatte, seinem Gegner aber einen großen Kampf lieferte.

Nike Lenz nutzt die Rückhandschwäche aus

Im Endspiel der Damen trafen die beiden Finalistinnen des vergangenen Jahres aufeinander. Und auch diesmal setzte sich Nike Lenz vom TC RW Kaiserslautern gegen Maxine Sophie Kammerer vom BASF TC Ludwigshafen in zwei Sätzen durch. „Es war wie im vergangenen Jahre“, sagte die alte und neue Pfalzmeisterin nach dem Match. Wieder hatte sie die Rückhandschwäche ihrer Gegnerin ausgenutzt. Die 19 Jahre alte Lokalmatadorin spielte konstant und ging im ersten Satz mit 5:0 in Führung.

„Ich bin zu spät ins Match gekommen“, haderte Kammerer mit ihrem Spiel in der Anfangsphase. Selbstvertrauen brachte ihr das erste Erfolgserlebnis. Im sechsten Spiel gewann sie zum ersten Mal ein Aufschlagspiel und dominierte danach zeitweise die Partie. Nach einem Break und einem gewonnenen Aufschlagspiel lag sie nur noch 3:5 zurück. Lenz zeigte in dieser für sie kritischen Situation Kampfgeist und starke Nerven. Sie wehrte drei Breakbälle ab und entschied mit ihrem zweiten Satzball den ersten Durchgang mit 6:3.

Im zweiten Satz spielte die Ludwigshafenerin mutiger und lieferte der Titelverteidigerin einen guten Kampf. Doch immer wieder unterliefen ihr in wichtigen Spielsituationen leichte Fehler mit der Rückhand. So auch beim ersten Matchball von Nike Lenz. Die Rot-Weiß-Spielerin entschied den zweiten Satz mit 6:4 für sich und hatte damit den Pfalzmeistertitel ohne Satzverlust zum zweiten Mal gewonnen.