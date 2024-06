Im Winter war Pascal Ackermann zu Israel-Premier Tech mit der Zusage gewechselt, die Tour de France fahren zu können. Jetzt ist es soweit. Mit 30 feiert der Südpfälzer in seinem achten Profijahr sein Debüt bei der Frankreich-Rundfahrt.

Was ihm in fünf Jahren bei Bora-hansgrohe und 2022 und 2023 bei UAE Emirates missgönnt war, geht jetzt in Erfüllung: „Ich habe acht Jahre darauf gewartet. Die Tour zu fahren war