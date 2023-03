Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer wieder der Nürburgring. Die Rennstrecke in der Eifel zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere von Markus Winkelhock. Insofern hat es den 41 Jahre alten Rennfahrer nicht sonderlich überrascht, dass er zu seinen vielen besonderen Auftritten auf dem Ring an diesem Wochenende ein weiteres in der DTM hinzufügen kann.

Weil Sophia Flörsch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans fährt, vertritt der Schwabe sie im Team Abt-Sportsline. „Ich hatte die DTM nicht mehr auf dem Radar, aber als ich gefragt wurde,