Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Freundlich, offen, bescheiden, ehrlich – das ist Rosi Mittermaier. Die Doppel-Olympiasiegerin von der Winklmoosalm ist das über all die Jahre geblieben. Mit 25 beendete sie ihre Karriere, am Mittwoch feiert sie ihren 70. Geburtstag – mit ihrem Mann Christian Neureuther, fernab von allem Trubel in Südtirol.

Viele Gedanken hat sich Rosi Mittermaier nicht gemacht, was an ihren 70. Geburtstag passieren soll. Einfach auf sich zukommen lassen, denn planen und organisieren, das ist nicht so ihr Ding. Als