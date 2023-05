Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Unterschiede können kaum größer sein. Zum Beispiel in Sachen Saisonetat, was die den Vereinen zustehenden TV-Gelder anbelangt oder beim Marktwert des Spielerkaders. Wenn am Montagabend (20.30 Uhr) die Zweite Liga das Fußball-Jahr mit dem Spiel Karlsruher SC - Hamburger SV abschließt, sind die Rollen eindeutig verteilt: David ist Gastgeber von Goliath.

„Die werden letztendlich souverän aufsteigen“, sagt KSC-Trainer Christian Eichner über die hochfavorisierten Hanseaten.

Deren Tendenz ging zuletzt wieder deutlich