„Raphi macht den Absprung“ stand auf den vielen Helfer-Shirts zu lesen. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe beendet eine großartige Karriere. Für die Zeit danach hat der 34-Jährige klare Vorstellungen, wie es beruflich und auch sportlich weitergeht.

Die fünf olympischen Ringe wären ihm in diesem Jahr ohne Zweifel lieber gewesen, wenn es mit seiner vierten Olympia-Teilnahme in Paris noch mal geklappt hätte. So aber lachte