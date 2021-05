Wieder einmal haben die Fußballprofis des 1. FC Kaiserslautern einen Matchball gegen eine Mannschaft aus Köln – bei der Viktoria stürmt Ex-Lauterer Timmy Thiele.

1991 das 6:2 beim „FC“, das den Roten Teufeln die deutsche Meisterschaft bescherte. 2008 eine Etage tiefer das ebenso legendär gewordene 3:0 gegen den Geißbock-Klub, mit dem die Lauterer damals den Absturz in die Drittklassigkeit verhinderten. Der folgte dann zehn Jahre später. Nun kann der FCK in Köln aus eigener Kraft das aus Lauterer Sicht Allerschlimmste – den Abstieg in die Vierte Liga – verhindern. Diesmal ist es ein Spiel bei Viktoria Köln, das für die Lauterer historisch bedeutsam werden kann. An diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) tritt der FCK im rechtsrheinischen Sportpark Höhenberg an.

Es geht bergauf – für die Viktoria und für Thiele

Bei der Viktoria stürmt Timmy Thiele, der den FCK im vorigen August verließ, weil er mit dem damaligen Trainer Boris Schommers nicht klarkam. Auch in Köln lief es zunächst oft nicht nach Wunsch für den gebürtigen Berliner. Seit am 1. Februar Olaf Janßen beim zur Kölner Nummer zwei hinter dem FC avancierten Klub als Trainer auf den entlassenen und nun in Duisburg reüssierenden Pavel Dotchev folgte, geht es für die Viktoria bergauf. Und für Thiele. Vier seiner sieben Saisontreffer und drei seiner sechs Torvorlagen sind ihm seit 6. Februar gelungen.

Zu speziellem Tor viele Reaktionen aus der Pfalz

Sein jüngstes Tor zum 1:1-Endstand beim Abstiegskandidaten KFC Uerdingen hat seinem Lauterer Ex-Klub geholfen und dessen Fans erfreut. „Ich hab’ eine positive Resonanz bekommen aus Lautern, schon vor dem Spiel, nach dem Spiel aber dann noch mehr“, erzählt Thiele. „Dass ich regelmäßig spiele und die Spielphilosophie des neuen Trainers, das kommt mir entgegen“, sagt Thiele. Sein Vertrag hat sich gerade automatisch verlängert. „Hier ist das alles etwas familiärer und kleiner als beim FCK, aber die Viktoria ist auch ein toller Klub.“ Das sagt er auch Ex-Kollegen, mit denen er sich oft austauscht – speziell Hendrick Zuck. „Bei Zucki und mir und zwischen unseren Frauen ist eine Freundschaft entstanden, auch die Kinder verstehen sich gut.“ Obwohl Thiele will, dass der FCK den Klassenverbleib schafft, möchte er natürlich mit der Viktoria gewinnen.