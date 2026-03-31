Sascha Hildmann trainiert ab sofort den Fußball-Drittiligisten Jahn Regensburg. Der Enkenbacher betreute lange Zeit den SC Preußen Münster und war auch Cheftrainer des FCK.

Die Herzensangelegenheit endete nach dem achten Spieltag 2019. Der FCK entließ damals Sascha Hildmann. Der Pfälzer hatte am 6. Dezember 2018 Michael Frontzeck abgelöst. Hildmann spielte 14 Jahre in der Jugend und später bei den Amateuren des FCK sowie unter anderem bei Alemannia Aachen in der Zweiten Bundesliga.

Hildmann lernte nach seiner sportlichen Laufbahn von der Basis den Trainerjob. Er war Spielertrainer beim SV Rodenbach, beim SC Idar-Oberstein, SC Hauenstein, betreute Jugendteams der SV Elversberg und des FSV Mainz 05. Seine bislang erfolgreichste Station aber war der SC Preußen Münster. Er marschierte von der Regional- bis in die Zweite Liga. Keiner war länger ununterbrochen SCP-Coach wie Hildmann. Doch am 27. April 2025 trennte sich Münster von Hildmann.

Vertrag bis 2028 in Regensburg

Nun soll er bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg für erfolgreichere Zeiten sorgen. Zwischendurch hatte Hildmann die ein oder andere Offerte vorliegen, doch der passende Verein war wohl nicht dabei. In Regensburg unterschrieb der Pfälzer einen Vertrag bis 2028. Hildmann nimmt Louis Cordes (33) als Assistenten mit. Mit ihm arbeitete er in Münster zusammen. „Regensburg ist ein Verein mit einer tollen Infrastruktur, sehr sachlich und seriös geführt sowie schuldenfrei“, sagt Hildmann dieser Zeitung. Hildmann legt großen Wert auf eine hohe Mentalität sowie eine ausgeprägte Eigenmotivation der Spieler. „Sie sollen in jedem Training und jedem Spiel alles für ihr Team und das Saisonziel geben“, betonte Hildmann am Dienstag bei seiner Vorstellung in Regensburg. Er zeigte sich überzeugt davon, „dass unsere gemeinsamen Werte und Ziele sehr gut zusammenpassen, um hier langfristig und nachhaltig etwas zu entwickeln.“