Konrad Fünfstück, einst in verschiedenen Rollen beim 1. FC Kaiserslautern, testet mit dem Fußballzwerg Liechtenstein Grenzen aus. Der Nationaltrainer des Fürstentums überredete einen alten Wegbegleiter, das Projekt sportmedizinisch zu begleiten.

Klein, aber fein – und unglaublich professionell. So sieht Konrad Fünfstück (43) den Fußballverband Liechtenstein. Seit 1. Juli 2023 ist der frühere Trainer des 1. FC Kaiserslautern Nationaltrainer Liechtensteins, das zwischen Österreich und der Schweiz liegt. Nach Dietrich Weise und Ralf Loose ist Fünfstück der dritte Deutsche in dieser Funktion.

Nach seiner Zeit beim FCK, wo Fünfstück von Januar 2013 an als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und als Trainer der zweiten Mannschaft arbeitete, vom 23. September 2015 bis 20. Mai 2016 Cheftrainer war, wirkte er vom 1. Juli 2017 bis März 2019 als Trainer beim Schweizer Zweitligisten FC Wil. Im Sommer 2019 begann sein knapp vierjähriges Engagement als Coach der U23 von Werder Bremen. In dieser Zeit schafften 30 seiner Spieler den Sprung in die drei höchsten deutschen Ligen.

Einer von nur 53 Nationaltrainern

„Als klar war, dass man sich trennt, stellte ich mir die Frage: Was willst du? Wohin willst du? Weiter im Verein? Oder erstmals im Verband arbeiten? In Europa gibt es nur 53 Nationaltrainer. Das war ein Anreiz“, schildert der gebürtige Bayreuther, wie er sich mit dem Gedanken anfreundete, die Aufgabe im 40.000 Einwohner zählenden Liechtenstein anzunehmen. Mit seiner Frau und den beiden Kindern, dem in Kaiserslautern geborenen Noah (8) und Tochter Antonella (3), lebt Konrad Fünfstück in Malbun, einer Exklave von Triesenberg.

„Mit