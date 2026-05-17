Beim Jubiläumsrenntag in Haßloch war viel los. Der Aufwand der Veranstalter hat sich gelohnt. Unter den Zuschauern: Ein früherer Spielerberater beim 1. FC Kaiserslautern.

„Der FCK ist ein großer Traditionsverein, der auf jeden Fall in die Fußball-Bundesliga gehört“, sagte Lars-Wilhelm Baumgarten wenige Minuten vor Beginn des Renntags am Samstag in Haßloch im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Mann muss es wissen, er war einer der einflussreichsten Spielerberater Deutschlands. Er betreute auch zahlreiche ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern wie Martin Amedick, Christian Tiffert oder Adam Nemec. Er kam direkt aus Bremen in die Pfalz, wo er am Vortag mit Klaus Allofs und Thomas Schaaf sein erstes Buch „Tore des Lebens“ vorstellte. Der Sportroman gibt viele Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs und schaffte es in der vergangenen Woche auf Anhieb in die Spiegel-Bestsellerliste.

Der 54-Jährige hat sich vom Fußball verabschiedet, heute gilt er als einflussreichster Mann im deutschen Galopprennsport. Der aus dem Harz stammende Wahl-Badener hat in den vergangenen Jahren mehrere Besitzergemeinschaften gegründet, denen die erfolgreichsten Rennpferde Deutschlands gehören. Im sportlichen Höhepunkt der sieben Rennen umfassenden Karte sah Baumgarten in Haßloch einen ausländischen Sieg.

Vogt geht leer aus

Der vierjährige Fuchswallach Pivotal Affair der niederländischen Trainerin Romy van der Meulen gewann nach einem Rennen aus dem Vordertreffen die mit 8000 Euro dotierte traditionsreiche „Hasslocher Meile“. Der dritte Platz des Stallgefährten Cuban Lynx machte den holländischen Triumph perfekt. Die Favoritin Arctica Spirit aus dem Kölner Premiumquartier von Peter Schiergen wurde nur Vierte. Im Sattel der Siegerin saß Leon Wolff. Es war der erste Sieg des amtierenden Vizechampions auf der Waldrennbahn. Aktuell liefert sich Wolff einen packenden Dreikampf an der Spitze der Wertung mit dem Dänen Thore Hammer-Hansen und der Schweizerin Sibylle Vogt.

Die vielleicht beste Sattelkünstlerin Europas konnte an diesem Tag bei ihren fünf Ritten nicht punkten. Nach ihrer sechsmonatigen Dopingsperre, den Konsum verbotener Mittel hatte Vogt vehement bestritten, agierte die 31-Jährige sofort wieder in Bestform. An ihren ersten Ritt in Haßloch erinnert sie sich noch genau. „Es war vor zehn Jahren ein Kistenritt, weil ein Jockey ausgefallen war. Mit Dragoslav für Trainer Wilfried Schütz wurde ich Zweite, kurz darauf habe ich in Köln mit ihm gewonnen.“

Gast gewinnt Auftaktprüfung

Der ungarische Trainer Pal Csantos wurde für 1100 Kilometer Anreise mit dem Sieg seines vierjährigen Hengstes Eliot in einem Amateurrennen belohnt, die Ehre der Lokalmatadoren rettete Marie Gast aus Münchweiler/Rodalb mit dem Erfolg auf Master of Light in der Auftaktprüfung.

Die Verantwortlichen des Pfälzischen Rennvereins hatten sich zum 140. Jubiläum mächtig ins Zeug gelegt. Das gesamte Areal war blitzsauber herausgeputzt, das bestens präparierte Geläuf wurde von allen Aktiven gelobt, die Rennen gingen pünktlich und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Der verdiente Lohn waren über 5000 Fans und ein geradezu sensationeller Wettumsatz von 175.000 Euro, der damit dreimal so hoch war als vor wenigen Wochen in Zweibrücken.