Besser hätte sich Manfred Starke den Neuanfang kaum wünschen können. Gleich am ersten Spieltag erzielte der offensive Mittelfeldmann den Siegtreffer für seine „Schwäne“. Mit 2:1 gewann der FSV Zwickau die Fußball-Drittliga-Partie gegen die SpVgg Unterhaching. Der „Joker“ stach eine Minute vor Schluss, 23 Minuten zuvor war Starke an jenem 19. September für Can Coskun eingewechselt worden.

Für den wenige Tage zuvor vom Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern nach Westsachsen geholten Neuzugang war es ein Einstand nach Maß. Und für die Zwickauer war es der bislang letzte Heimsieg in ihrem „Schwanennest“. Dafür setzte der FSV auswärts Ausrufezeichen, gewann 2:0 beim Halleschen FC und zuletzt, am 20. Oktober, 2:1 bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, als Starke eine Torvorlage beisteuerte. Dem Überraschungssieg folgte nun nach einer coronakrisenbedingten Spielpause des FSV mit dem 0:1 eine erneute Heimschlappe im Nachholspiel gegen Türkgücü München. Bei den Münchnern waren vor dem eigentlichen Oktobertermin mehrere Spieler positiv getestet worden – was sich später als Fehldiagnose entpuppte. Auch die Partie gegen Verl fiel wegen Corona-Fällen aus – diesmal beim SCV.

Unter Schommers keine große Chance mehr

So stiegen die Zwickauer, bei denen nun ein Mitglied des Funktionsteams positiv getestet wurde, erst am Mittwoch wieder in den Spielbetrieb ein. Die längere Pause war ihnen nicht anzumerken, sie hatten gute Chancen, verloren aber durch den Treffer von Topscorer Sercan Sararer, der bei Türkgücüs 3:0-Erfolg schon den FCK das Fürchten lehrte. Für Boris Schommers bedeutete jene Partie Ende September das Aus als Trainer der Roten Teufel. Drei Wochen vorher war Starke ablösefrei nach Zwickau gewechselt. Der 29-Jährige merkte, dass er unter Schommers nicht mehr oft zum Zug kommen würde. Und suchte sein Glück woanders.

Wieder in Fahrt kommen

Es ist für den namibischen Afrika-Cup-Teilnehmer 2019, der wie seine Schwester Sandra (27), eine aktuelle deutsche Nationalspielerin, in der Hauptstadt Windhoek geboren ist – die Eltern wohnen noch dort –, die dritte Station im Osten. Von Hansa Rostock ging es nach Jena und von dort über Kaiserslautern nach Zwickau. Dort lebt Starke mit Freundin und Hund und fühlt sich wohl in der 90.000-Einwohner-Stadt. „Es ist gemütlich hier.“ Die familiäre Atmosphäre zeichnet die „Schwäne“ aus.

„Wird ein ekliges Spiel“

„Jetzt gilt es, das Sportliche in die richtigen Bahnen zu lenken“, sagt Starke. „Für mich hat es gut angefangen, es ist gelaufen, dann hat mich eine Erkältung eineinhalb Wochen lahmgelegt. Ich trainiere erst seit Sonntag wieder.“ So kam der 29-Jährige, der nebenbei ein Business-Management-Fernstudium absolviert, am Mittwoch gegen Türkgücü erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Am Tag nach dem 0:1 stand Regeneration an, jetzt gilt alle Aufmerksamkeit der Partie gegen die Lauterer. „Es wird ein ekliges Spiel“, meint Starke, „der FCK steht mit dem Rücken zur Wand. Und wir haben zuletzt zu Hause oft gut gespielt, dann aber verloren. Vielleicht müssen wir mal dreckig spielen und dafür gewinnen. Es zählt nur, was auf der Anzeigetafel steht.“