Nationaltrainer Murat Yakin und sein Kapitän Granit Xhaka besitzen einen besonderen Bezug zu Basel, wo das Prestigeduell gegen Deutschland Fingerzeige liefern soll.

Kaum einer spürt den Puls in Basel besser als Granit Xhaka. Herzstück und Identifikationsfigur der „Nati“, wie die Eidgenossen liebevoll ihre Nationalmannschaft nennen. Der in der Grenzstadt am Rhein geborene Xhaka ist immer noch ihr Anführer, wenn mit 33 Jahren auch bei ihm nicht mehr alles ganz rund läuft. Aber eine gerade ausgeheilte Knöchelverletzung wird ihn kaum bremsen können, wenn es gegen Deutschland geht (Freitag, 20.45 Uhr/ RTL).

Anders als im letzten EM-Gruppenspiel 2024 in Frankfurt (1:1) liefert dieses Testspiel bloß Fingerzeige für die WM-Endrunde. Doch Xhaka wäre nicht Xhaka, wenn ihn das Prestigeduell nicht besonders anspornen würde, wie seine Präsenz bei der Abschlusspressekonferenz im St. Jakob-Park an der Seite von Nationalcoach Murat Yakin verriet.

Gefragter Gesprächspartner: Granit Xhaka. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Beide sind Protagonisten mit Einwanderungsgeschichte und Kreuzungspunkten in der deutschen Bundesliga – und beide in Basel geboren, der heimlichen (Fußball-)Hauptstadt der Schweiz. Denn der FC Basel besitzt für die Super League ungefähr die Bedeutung wie der FC Bayern für die Bundesliga – nur einige Dimensionen kleiner. Dem Meister ist aktuell der FC Thun weit enteilt. So wie einst Leverkusen mit dem grandiosen Xhaka den Münchnern. Der Schweizer Kapitän war Motor jener Meisterelf. Und er ist mit 143 Länderspielen auch derjenige, der im Nationalteam noch einen Traum verfolgt. Vielleicht doch mal wieder bei einer Weltmeisterschaft unter die letzten Acht kommen, was zuletzt bei der WM 1954 im eigenen Land gelang?

Der dreifache Familienvater ist in seiner Karriere aufgrund seines Temperaments nicht nur in ein Fettnäpfchen getreten, hat jedoch seinen Ehrgeiz längst in die richtigen Kanäle gelenkt. Die Auswahl mit der stabilen Achse um Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Manuel Akanji (Inter Mailand), Breel Embolo (Stade Rennes) und eben ihn hat sich ohne Umwege für die WM qualifiziert.

EM-Aus 2024 war unglücklich

Da hat sich eine Nation seit 2012 als Stammgast bei den großen Turnieren etabliert. Das EM-Aus 2024 im Viertelfinale gegen England nach dem Achtelfinalcoup gegen Titelverteidiger Italien passierte unglücklich im Elfmeterschießen. Immerhin waren damals keine Grundsatzdiskussionen nötig wie nach der Lehrstunde im Achtelfinale bei der WM 2022, als gegen Portugal (1:6) alle neben der Spur liefen – und Xhaka in der Mixed Zone seine Wut nur mühsam zügelte.

Doch die WM ist noch Zukunftsmusik. Yakin, der 2000/2001 als erhoffter Abwehrchef beim 1. FC Kaiserslautern auch wegen eines Knorpelschadens im Knie nur auf neun Partien kam, will jetzt im Frühjahr wichtige Schlüsse für die Nominierung sammeln. Dank einer exzellenten Ausbildung reifen immer wieder solche Talente heran, die es oft sehr früh in die großen Ligen zieht – wie Johan Manzambi (20) vom SC Freiburg. Yakin hält jedoch auch gerne an Routiniers wie den Mainzer Silvan Widmer oder den Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez fest, die zu seiner durchaus stattlichen Ü30-Fraktion zählen.