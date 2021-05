Das 1000. Formel-1-Rennen im letzten Frühjahr fand vor trostloser Kulisse in Schanghai statt, damals wurde Besserung für diesen Sommer versprochen: Der 70. Geburtstag sollte in Großbritannien, dort wo alles begann, groß nachgefeiert werden. Jetzt ist die Königsklasse in ihrer wahren Heimat zurück, sogar mit zwei Rennen in Folge. Aber Feierstimmung kommt in der Corona-Saison kaum auf.

Die Fans müssen vor den Bildschirmen bleiben. Für Europa immerhin ist der inzwischen verlängerte Notkalender ein Gewinn, denn zur richtigen Weltmeisterschaft wird dieses Jahr kaum werden. Die Planungen von Rechteinhaber Liberty Media konzentrieren sich darauf, mindestens 15 Rennen zu fahren, damit die Fernsehverträge erfüllt werden und wenigstens dadurch Geld in die Kasse kommt. Geld, von dem auch das Überleben aller zehn Rennställe abhängt. Deshalb wird jetzt gedrängt: Drei Rennhattricks in Europa, ein Gastspiel bei Putin – erstmals mit Zuschauern und besonders viel Startgeld –, dann nochmal drei Läufe im europäischen Herbst und vor Weihnachten zwei bis drei Rennen in den Golfstaaten. Vietnam und Malaysia, so ist zu hören, hätten auch Interesse, und wären eine willkommene Abwechslung zu den Geisterrennen. Alles, was sich in Amerika abspielen sollte, egal ob Nord oder Süd, ist vertagt. Und wird, so ist bei den Brasilianern zu hören, vielleicht auch nie wieder zurückkommen. Dort läuft der Vertrag aus.

Ecclestone hatte auf Expansion gesetzt

Um den WM-Status zu bekommen, sind eigentlich Rennen auf drei Kontinenten notwendig, das ist jetzt nicht mehr zu schaffen. Aber die Ausnahmegenehmigung ist angesichts der Notstandsgesetze beim Automobilweltverband FIA leicht zu bekommen: höhere Gewalt. Europa und Asien müssen zusammen die Welt ergeben. Auch die Funktionäre sind stolz, dass die Formel 1 es als erster und bislang einziger globaler Sport geschafft hat, trotz der komplizierten Situation überhaupt in die Gänge zu kommen.

Kernmarkt der Königsklasse in Europa

Über dieses chaotische Jahr hinaus stellt sich somit die Identitätsfrage in der Formel 1. Jahrzehntelang hatte Bernie Ecclestone eine reine Expansionspolitik betrieben. Gefahren wurde dort, wo es die höchsten Antrittsgelder gab oder ein schnelles Geschäft winkte, (un)demokratische Verhältnisse spielten keine Rolle. Europa verkam zum Armenhaus. Nürburgring und Hockenheim fielen aus dem Kalender, ebenso wie ein zweites Rennen in Italien oder eins in Portugal. Im neuen Herbst-Rennprogramm sind sie aber alle wieder dabei. Bahnt sich da eine Ren(n)aissance an?

Auch künftig wird sicher dort gefahren werden, wo das meiste Geld zu holen ist, Liberty Media musste schon vor der Pandemie Verluste anmelden. Gerade jetzt allerdings zeigt sich, dass der Kernmarkt der Königsklasse auf europäischem Boden liegt. Das verlässliche Zentrum des Interesses, das zeigt die Krise deutlich, bilden die Fans in Europa, und – ausnahmsweise – will auch Großbritannien unbedingt zu dieser Union gehören.