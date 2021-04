362 Judoka aus 45 Nationen treten ab Freitag bei den Judo-Europameisterschaften an, die in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ausgetragen werden. 212 Männer und 150 Frauen gehen auf die Matten. Deutschland stellt 18 Teilnehmer, darunter sind Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm), Jana Ziegler (bis 57 kg), Nadja Bazynski und Dena Pohl (beide bis 63 kg), Teresa Zenker (bis 78 kg) sowie Samira Bouizgarne (über 78 kg) aus der Frauen-Bundesligamannschaft des JSV Speyer. Bei den Niederlanden stehen mit Sanne Vermeer (bis 63 kg) und Kim Polling (bis 70 kg) zwei JSV-Kämpferinnen im Nationalkader. JSV-Judoka Reka Pupp (bis 52 kg) tritt für Ungarn an, Odette Giuffrida kämpft in der gleichen Gewichtsklasse für Italien. Aus Spanien kommt Laura Martinez Abelenda (bis 48 kg), aus Polen Julia Kowalczyk (bis 57 kg). Der Schweizer Ciril Grossklaus (bis 90 kg) ist der einzige Vertreter des Männer-Bundesligisten JSV Speyer.