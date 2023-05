Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dreiwöchiger Spielpause greifen die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga wieder an. Gegner ist am Freitag (19.30 Uhr) der VfL Eintracht Hagen.

Michel Abt ist immer bestens vorbereitet, sei es für das Training mit seiner Mannschaft oder im Hinblick auf den kommenden Gegner. Nicht vorbereitet war der 32-jährige Eulen-Coach dagegen darauf, dass