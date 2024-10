Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwoch während ihres Gastspiels in der Zweiten Bundesliga beim Dessau-Roßlauer HV allen Widrigkeiten getrotzt und am Ende einen souveränen 32:24 (12:13)-Sieg verbucht. Der Lohn: Tabellenplatz zwei.

Das muss man erst einmal wegstecken: Torhüter Mats Grupe ging in der 36. Minute vom Feld, Tillman Leu donnerte ihm aus kürzester Distanz völlig frei den Ball an den Kopf. Für ihn sprang Ziga Urbic in die Bresche.

Fünf Minuten später folgte der nächste Tiefschlag. Mex Raguse humpelte auf die Ersatzbank, bei seinem Tor zum 20:15 verletzte er sich in der Kniekehle. Das sah nicht gut aus, direkt nach dem Spiel aber gab der Halblinke Entwarnung. Womöglich kann er im nächsten Spiel am Samstag (18 Uhr) bei der HSG Nordhorn-Lingen mitmachen.

Der Mann des Abends

Und so wurde Sebastian Trost zum Mann des Abends.

Trost