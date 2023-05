Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen gewinnen das so wichtige Heimspiel gegen den TVB Stuttgart mit 28:24 (14:8). Damit verkürzt die Mannschaft den Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf zwei Punkte, da Balingen-Weilstetten in Leipzig verlor. Für die Eulen gab es ein Novum in dieser Runde.

Max Neuhaus ist bei Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen der Mann für die Sieges-Humba. Er stimmt nach Heimsiegen immer das Lied mit den Fans – in Corona-Zeiten mit den Helfern –