Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat vor dem Start ins viertägige Trainingslager im Sportresort Hohe Salve in Hopfgarten im Brixental die Premiere des HLZ-Cups gewonnen. Im Finale siegte das Team von Cheftrainer Johannes Wohlrab 21:15 (11:7) gegen den Kooperationspartner und Drittligisten HLZ Friesenheim-Hochdorf. Im Spiel um Platz drei behielt die HG Saarlouis gegen Ligakonkurrenten TSG Haßloch die Oberhand (24:21). „Wir sind in der Vorbereitung jetzt ein Stück weiter. Wir haben in der Abwehr viele Dinge gut gemacht. Die Chancenverwertung war diesmal deutlich besser“, sagte Cheftrainer Johannes Wohlrab, der noch auf Kapitän Max Haider (chronische Rückenprobleme) und Magnus Grupe (Training mit den Rhein-Neckar Löwen) verzichten musste. Mit den Neuzugängen, die erstmals vor heimischer Kulisse auftraten, zeigte sich Wohlrab ebenso zufrieden. „Man sieht, dass wir in den Abläufen Fortschritte gemacht haben.“ Wohlrab kündigte im Trainingslager weitere harte Einheiten an.