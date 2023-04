Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für eine bittere Niederlage! Die Eulen Ludwigshafen verlieren am Mittwochabend beim Mitabsteiger aus der Ersten Liga, dem HSC 2000 Coburg, nach bis in die letzte Sekunde packendem Kampf mit 31:32 (15:13). Karl Toom macht 20 Sekunden vor dem Ende den Sieg klar für die Oberfranken.

Als der letzte Schlagwurf des ansonsten guten Yessine Meddeb dann quasi mit der Schlusssekunde übers Tor flog, gingen die Köpfer der Eulen-Spieler runter. Das hatte jede Menge Kraft gekostet –