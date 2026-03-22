Mats Grupe (22) verlässt zum Saisonende Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen. Das steht jetzt definitiv fest. Im Dezember hatte der Torhüter seinen Vertrag gekündigt.

„Nachdem ich gekündigt habe, werte ich das Bemühen vom Trainer und sportlicher Leitung als Vertrauensweis. Aber ich möchte eine neue sportliche Herausforderung annehmen und den nächsten Schritt gehen“, erklärt Grupe. Im Heimspiel gegen den VfL Hagen (Freitag, 19 Uhr) hofft Grupe, nach einer Zerrung im Hüftbeuger wieder im Tor zu stehen.

Die Eulen wollen in den nächsten Tagen die Verpflichtung von Mats Grupes Nachfolger perfekt machen Als Nachfolger von Žiga Urbič (28), der sich im Sommer nach fünf Jahren bei den Eulen zum TV Großwallstadt verabschiedet, wurde im Januar bereits Janis Boieck (27) vom HC Oppenweiler-Backnang für die kommenden zwei Spielzeiten unter Vertrag genommen. Philipp Wenning (21), ein Torhüter-Talent aus dem HLZ, hat vergangene Woche einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Eulen unterzeichnet.

Nachwuchsspieler wird Profi

Einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 hat das 19-jährige Nachwuchstalent Frederik Zepp erhalten. Der gebürtige Ludwigshafener ist vom HLZ aus der Dritten Liga in den Bundesligakader von Michael Haaß aufgestiegen. Sein Debüt bei den Profis gab der Jugend-Nationalspieler Anfang März beim Heimsieg gegen Dormagen.