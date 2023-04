Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eulen Ludwigshafen zeigen nach dem Debakel in der ersten Halbzeit in Nordhorn eine ordentliche Reaktion. Gegen eine konzentrierte und konsequente Erlanger Mannschaft reicht das aber nicht zum ersten Heimsieg. Den nächsten Anlauf auf Punkte nehmen die Eulen jetzt in Wetzlar – vielleicht.

Kurz bevor sich Martin Ziemer am späten Samstagabend in den Erlanger Jubelkreis einreihte, lief er eine kleine Runde vor seinem Tor und kurbelte an einem imaginären Lenkrad. „Das ist der