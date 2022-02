Der Blick geht nach oben. Nur vier Tage nach der erfolgreichen Rückkehr in den Spielbetrieb will Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen seine Serie in der Heimpartie gegen den abstiegsbedrohten EHV Aue (Sonntag, 16 Uhr, Eberthalle) fortsetzen.

Mit 25:13 Punkten und drei Partien weniger als Tabellenführer VfL Gummersbach (34:10 Punkte) belegen die Eulen aktuell den sechsten Tabellenplatz, dürften aber weiterhin die beiden Aufstiegsplätze im Blick behalten. Der nächste Schritt nach oben soll mit dem sechsten Sieg in Folge vor heimischer Kulisse gegen die Gäste aus dem Erzgebirge erfolgen.

Trainer Ceven Klatt wird weiterhin auf Neuzugang Julius Meyer-Siebert verzichten müssen. „Jule steigt erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Das ist die Absprache mit den behandelnden Ärzten“, sagte Klatt. Die Rückkehr von Pascal Durak und Jannek Klein ist noch ungewiss. Pascal Bührer steigt erst zur Saisonvorbereitung wieder ein. Somit setzt Trainer Klatt auf den Kader, der beim 29:27-Erfolg gegen den TV Großwallstadt zum Einsatz kam.

Vertrauen in siegreichen Kader

Dabei erwartet er eine weitere Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Aue verteidigt aggressiv, da müssen wir von Beginn an den Kampf annehmen. Auch sollten wir ein Augenmerk auf die beiden Rückraumschützen Adrian Kammlodt und Arnar-Birkir Halfdansson legen“, meinte Klatt.

Es wird aus seiner Sicht eine andere Partie als noch am Mittwochabend am Untermain: „Wir werden uns intensiver auf die Fünf-Eins-Deckung der Gäste einstellen und da auch einige Veränderungen vornehmen.“ Dabei ist er optimistisch, dass seine Mannschaft in Schwung kommt. „Wir spielen zu Hause, da erwarte ich von jedem 110 Prozent, zudem wollen wir unsere gute Heimbilanz ausbauen“, sagte Klatt. Bisher haben die Eulen vor eigener Kulisse nur die Auftaktpartie gegen den TV 05/07 Hüttenberg verloren. Erstmals sind seit Pandemiebeginn wieder 2000 Zuschauer in der Eberthalle zugelassen.