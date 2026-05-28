Die Eulen bleiben in der Zweiten Liga. Dennoch stehen turbulente Wochen an. Der Gesellschafterstreit eskaliert, eine Klage kommt vor Gericht, und es gibt eine neue Baustelle.

Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen kann die letzten Spieltage der Saison in Ruhe angehen. Durch den Sieg gegen Ferndorf ist der Verbleib in der Liga gesichert. Anders sieht es im Umfeld des Vereins aus. Und es ist nicht leicht, den Überblick über die Konfliktfelder zu behalten, die zum Teil existenzgefährdend für den Klub sind.

Die Gesellschafter

Seit vielen Monaten liegen die fünf Gesellschafter im offenen Streit; Dieter Mayer, Norbert Rühm und Yann Fürst auf der einen, Rudolf Heßler und Winfried Kaiser auf der anderen Seite. Mehrfach bereits haben sie sich vor Gericht getroffen. Zuletzt hatten Heßler und Kaiser ein Urteil des Landgerichts Frankenthal erwirkt, das sowohl ihren Ausschluss aus der Gesellschafterversammlung als auch die Feststellung des Jahresabschlusses 2024/25 für nichtig erklärte.

Inzwischen ist die Frist für eine Berufung der Eulen gegen das Urteil abgelaufen. „Wir gehen nicht nach Zweibrücken“, sagt Mayer zum Verzicht auf den Gang zum Oberlandesgericht, „auch wenn wir meiner Meinung nach gute Chancen gehabt hätten. Denn die Richterin in Frankenthal hat vor ihrem Urteil keinen Zeugen gehört“, Doch um Ruhe in den Verein zu bringen, werde man diesen Rechtsstreit nicht vorantreiben.

Der angestrebte Anteilsverkauf

Mayer hatte schon vor dem Urteil angeboten, seine Anteile an den Eulen zu verkaufen – wenn Heßler und Kaiser dies auch täten. Mayer hält, wie die beiden anderen, einen Stammanteil in Höhe von 4850 Euro sowie eine stille Beteiligung über 75.000 Euro. Für diesen Preis stünden dem Vernehmen nach auch insgesamt drei Investoren bereit.

Doch daraus wird offenkundig nichts. Denn Heßler und Kaiser haben dieses Angebot abgelehnt – übrigens ein Vorschlag, den sie selbst vor Monaten schon ins Spiel gebracht hatten. Sie wollen für ihren Anteil nicht die einst gezahlten 4850 Euro, sondern nach Informationen dieser Zeitung jeweils 59.000 Euro – plus ihre stille Beteiligung zurück. Ein Investor müsste also 134.000 Euro für den Einstieg hinblättern. Dass Heßler die Summe von 59.000 Euro fordere, verneinte er. Das stimme nicht und sei aus dem Kontext gerissen. Das Angebot von 4850 Euro sei lächerlich. Dessen ungeachtet bekräftigte er sein Vorhaben, als Gesellschafter aufhören zu wollen.

Wie es in dieser Sache nun weitergeht? Unklar. Der Verein könnte zum Ende seines Geschäftsjahres am 30. Juni eine unabhängige Kanzlei damit beauftragen, den Wert zu ermitteln und auf dieser Basis einen Kaufpreis vorzuschlagen. Das hat auch Heßler gefordert. Das allerdings wird noch viele Wochen dauern. Zeit, in der der Streit weitergehen kann, der sich längst schädlich auf das Image und damit auf die Sponsorensuche auswirkt, die doch befördert werden soll.

Das Problem mit dem Jahresabschluss

Auch der gerügte Jahresabschluss 24/25 könnte sich zu einem deutlich größeren Problem entwickeln als auf den ersten Blick anzunehmen. Laut Mayer hat es einen Buchungsfehler gegeben („So etwas kann passieren. Menschen machen Fehler“), der nun korrigiert wurde.

Nach Informationen dieser Zeitung ist aus dem Jahresgewinn von rund 20.000 Euro ein Verlust von etwa 10.000 Euro geworden. Wenig bedeutend, wie Mayer betont, angesichts eines Jahresumsatzes von rund zwei Millionen Euro – aber offenbar mit Auswirkungen auf einen anderen Bereich. Auf die Kündigung des früheren Geschäftsführers.

Der Ex-Geschäftsführer

Die Eulen haben ihren bisherigen Geschäftsführer Domenico Marinese im März nach etwas über einem Jahr zunächst abberufen und anschließend fristlos gekündigt. Die Kündigungsgründe nennt Mayer nicht. Allerdings dementiert er auf Nachfrage auch nicht, dass eben jener Buchungsfehler mit ausschlaggebend gewesen ist, dessen Bedeutung er im anderem Zusammenhang als gering bezeichnet.

Problem für die Eulen: Marineses Vertrag läuft bis Jahresmitte 2027; also ab dem Zeitpunkt der Kündigung noch 15 Monate mit einem Gesamtvolumen von gut 100.000 Euro. Marineses Anwalt hat dem Verein zunächst bis Pfingsten Zeit gegeben, um über ein Vergleichsangebot zu reden, und diese Frist dann auf Bitten des Vereins bis zum zurückliegenden Dienstag verlängert. Reagiert hat der Verein aber selbst nach der erbetenen Verlängerung nicht, und auch Mayer sagt: „Es gibt keine Vergleichsverhandlungen.“ Beide Parteien finden sich folglich sehr bald vor dem Arbeitsgericht wieder.

Der neue Geschäftsführer

Andreas Olbert ist die am meisten zu bedauernde Person in dem gesamten Schlamassel. Seit seinem Start als Geschäftsführer versucht er erfolglos, die streitenden Parteien auszusöhnen – mit allen hat er aus der Vergangenheit guten Kontakt – und den Fokus wieder auf die Zukunft des Vereins und dessen mehr und mehr leidende Vermarktung zu richten. So hat er zur Deeskalation zuletzt das seit Herbst geltende Hausverbot für Kaiser und Heßler aufgehoben. Dass die Eulen die Lizenz ohne Auflagen erhalten haben – die Unterlagen hatte übrigens noch sein Vorgänger eingereicht – und dass Trainer und Kader für die kommende Saison stehen, seien doch sehr gute Faktoren, betont er.

Vermutlich lassen diese positiven sportlichen Faktoren ihn auch gelassener mit einem anderen, auf dieser Ebene sehr ungewöhnlichen Vorgang umgehen. Denn Olbert hat auch zwei Monate nach seiner Berufung zum Geschäftsführer noch immer keinen Arbeitsvertrag. Er arbeite ja für die Eulen, und auch das Gehalt sei eingegangen, sagt er. Es habe ein, zwei Passagen gegeben, über die noch diskutiert worden sei – aber das sei jetzt auf einem guten Weg, sagt er. Mayer äußert sich ähnlich. Streitpunkt war dem Vernehmen nach übrigens die Forderung von Heßler und Kaiser, unter anderem auch bei Spielertransfers mitreden zu wollen.

Die Ex-Geschäftsführerin

Das größte finanzielle Risiko bei all diesen Streitigkeiten und Ungereimtheiten ist jedoch eine Klage, die die frühere Geschäftsführerin und Gesellschaftertochter Lisa Heßler beim Landgericht Frankenthal eingereicht hat und die am 11. Juni dort verhandelt wird. Heßler hat den Verein auf Zahlung von exakt 264.775,47 Euro verklagt; eine Summe, die sie auf Nachfrage nicht bestätigen möchte. Dieses Geld stehe ihr noch aus ihrer Geschäftsführerzeit zu, die am 31. Dezember 2024 auf eigenen Wunsch zu Ende gegangen war.

Heßlers Forderung stützt sich auf drei Säulen: Sie habe Urlaubstage aus drei Jahren nicht nehmen können, sie habe für eine lange Zeit ein reduziertes Gehalt bekommen, und ihr stünden Provisionen aus Sponsorenverträgen und Umsatzsteigerungen zu. Der Verein weist diese Forderungen im Wesentlichen zurück. Das Pikante bei dieser Sache: Die Beteiligten streiten darüber, ob ein Vertrag, der solche Provisionsansprüche regelt, überhaupt rechtsgültig entstanden ist. Und darüber, was über Vorauszahlungen bereits abgedeckt ist.

Seit Monaten verhandeln beide Parteien immer mal wieder über einen Vergleich. Doch die wechselseitigen Vorstellungen liegen weit auseinander. Jeder gibt dem jeweils anderen die Schuld daran, warum es nicht zu einer Einigung kommt. Nun müssen auch hier die Richter entscheiden.