Bei zwei Personalien beweisen die Eulen Ludwigshafen Kontinuität: Der Zweitligist verlängert mit Co-Trainer Andrej Kogut (38) und Teambetreuer Philipp Grimm (41) um ein Jahr.

Für den Sportlichen Leiter Christian Deller ist das eine gute Nachricht. „Ich freue mich, dass beide weitermachen. Andrej ist aus meiner Sicht die ideale Ergänzung von Trainer Michael Haaß. Die Zusammenarbeit mit Philipp Grimm funktioniert reibungslos und ist absolut vertrauensvoll“, sagte er.

Kogut und Grimm sind beide Eulen-Legenden, die auch bei einer schönen Feierstunde im Heinrich-Pesch-Hotel Anfang April zum Auftakt der Jubiläumswoche 30 Bundesliga auf der Bühne Rede und Antwort standen. Sie haben lange für die Eulen gespielt.

Zwei Legenden

Andrej Kogut, von 2010 bis 2015 für die TSG Friesenheim am Ball, beendete seine Karriere 2022 verletzungsbedingt beim TBV Lemgo Lippe. 2020 führte Abwehrstratege den TBV als Kapitän zum Gewinn des DHB-Pokals. 2022 kehrte er nach Ludwigshafen zurück und wurde Co-Trainer von Michel Abt. Nun assistiert er Michael Haaß. Philipp Grimm spielte als Linksaußen von 2007 bis 2017 bei den Eulen. „Wir haben eine tolle Basis für ein starkes neues Jahr. Ich fühle mich rundum wohl mit dem Trainerteam. Wir ergänzen uns super“, betonte Grimm, der frühere Kapitän. „Es ist ein angenehmes Arbeiten mit Michael Haaß und mit Philipp Grimm. Da ich hier bleibe, ist das für mich die perfekte Lösung“, sagte Andrej Kogut.

Die Basis ist gelegt, aber zunächst müssen die Eulen Ludwigshafen noch im Abstiegskampf bestehen. Drei Spiele stehen auf dem Programm. Vielleicht reicht schon ein Sieg, um alles klar zu machen. Am Samstag (18 Uhr) gastiert TuS Ferndorf in der Friedrich-Ebert-Halle.