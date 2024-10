Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstag in der Zweiten Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge verpasst. Bei der HSG Nordhorn-Lingen gab es eine 25:28 (13:12)-Niederlage. Sie war vermeidbar.

Eulen-Torhüter Ziga Urbic war gut, Nordhorns Keeper Kristian van der Merwe war besser. Während Urbic elf Paraden hatte, kam der dänische Keeper auf 19 und ermöglichte