In ihrem vorerst letzten Bundesligaspiel und letzten Spiel von Ben Matschke als Eulen-Trainer haben die Eulen Ludwigshafen am Sonntagnachmittag gegen Frisch Auf Göppingen mit 25:27 (13:13) verloren. Die Eulen brauchten, bis sie ins Spiel fanden. Nationalspieler Marcel Schiller, dem längst nicht alles gelang, brachte die Göppinger in der 9. Minute mit 6:3 in Front. Da steckte der Donnerstagabend, das 24:24 bei GWD Minden und der damit feststehende Abstieg wohl noch in den Knochen. Umso beeindruckender die Reaktion: Die Eulen bissen sich rein, drehten die Partie. Nach einem herrlich herausgespielten Gegenstoß brachte Alexander Falk die Gastgeber erstmals in Führung. Zwischenzeitlich lagen die Ludwigshafener drei Tore vorne, doch Frisch Auf egalisierte noch bis zur Pause auf 13:13.

Pascal Bührer operiert

Am Freitag wurde Mittelmann Pascal Bührer im Kreiskrankenhaus Grünstadt operiert. Der 25-Jährige hatte beim Spiel in Magdeburg einen Innenbandriss am linken Ellenbogen erlitten und konnte dem Team zuletzt nicht helfen. Am Vormittag aus dem Krankenhaus entlassen, war er wie der ebenfalls verletzte Rechtsaußen Pascal Durak (Hüftprobleme) als Zuschauer in der Halle. Ben Matschke gab im letzten Saisonspiel gerade den Jungen nochmals Spielzeit.

Nach dem Wechsel gelang den Eulen dann nur noch wenig. Göppingen zog auf 20:16 davon (40.). Die Gastgeber machten Fehler, trafen das Tor nicht oder scheiterten am überragenden Daniel Rebmann zwischen den Pfosten. Das ließ sich Frisch Auf nicht mehr nehmen. Den Eulen fehlten an diesem Nachmittag die Körner, fehlte die Energie und auch das Glück, um das Spiel noch einmal zu drehen. Beeindruckend die Unterstützung der 540 zugelassenen Fans, die sich schon drei Minuten vor Spielende von ihren Sitzen erhoben.

So spielten sie

Eulen Ludwigshafen: Tomovski (ab 54. Škof) - Wagner (8/1), Mappes (1), Dietrich - Falk (3), Scholz (4) - Haider (3) – Valiullin (2), Neuhaus (2/1), Klimek, Meddeb (1), Klein (1), Remmlinger

Frisch Auf Göppingen: Kastelic (ab 17. Rebmann) - Zelenovic (6), Kneule (1), Heymann (1) - Goller (1), Schiller (7/3) - Bagersted (2) – Kozina (2), Bozic-Pavletic (3), Ellebaek (4), Hermann

Spielfilm: 2:2 (6.), 3:6 (9.), 6:6 (15.), 11:8 (21.), 13:12 (28.), 13:13 (Halbzeit), 16:17 (37.), 16:20 (40.), 18:22 (46.), 22:26 (54.), 25:27 (Ende) - Zeitstrafen: 6:4 - Siebenmeter: 2/2 - 5/3 - Beste Spieler: Wagner, Tomovski - Rebmann, Zelenovic, Bagersted - Zuschauer: 540 - Schiedsrichter: Blümel/Lopaschewski (Berlin).