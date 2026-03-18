Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen kommt weiter nicht zur Ruhe. Jetzt ist er – einstweilen – auch ohne Geschäftsführer. Ein Nachfolger steht offenbar schon bereit.

„Die Eulen Ludwigshafen und ihr Geschäftsführer Domenico Marinese haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.“ Das hat der Verein am frühen Mittwochabend mitgeteilt. Zur Begründung ist nicht viel zu lesen. Es habe „Gespräche über die zukünftige strategische Ausrichtung des Vereins gegeben“. Im Klartext: Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer wurden sich in der Frage nicht einig, wie sich der Verein künftig aufstellt, um erfolgreich zu sein.

Dabei geht es vor allem um die Frage, wie stark sich der Geschäftsführer bei der Suche nach Sponsoren selbst einbringen soll. Denn die Einnahmen aus Sponsoring sind seit geraumer Zeit rückläufig, wie Dieter Mayer, einer der drei Mehrheitsgesellschafter am Abend auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. „Alles wird teurer, unsere Spieler wollen ja auch Geld.“ Mehr wollte er zu dem Vorgang nicht sagen.

„Einvernehmlich“ klingt anders

Auch Marinese hielt sich auf Nachfrage weitgehend bedeckt, bestätigte aber grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein Geschäftsführer tun solle, der ja mehr Aufgaben als nur die Akquise von Sponsoren habe. Und: Er betonte, die Entscheidung zur Trennung sei für ihn überraschend gewesen. Nach „einvernehmlich“, wie in der Mitteilung zu lesen, klingt das nicht.

Der 40-Jährige betonte zudem, ihm habe die Arbeit bei den Eulen, mit den Mitarbeitern und der Mannschaft sehr viel Freude bereitet. Er habe sich daher am Dienstag abend auch schweren Herzens von der Mannschaft verabschiedet, für die er in den vergangenen beiden Tagen noch eine Neuverpflichtungen an Land gezogen hat: Monty Kleinsteuber, der im August 2025 mit der deutschen Mannschaft U19-Weltmeister geworden ist, kommt aus dem Nachwuchs des SC Magdeburg nach Ludwigshafen, um Tim Schaller zu ersetzen, der den Verein verlässt. Der 19 Jahre alte Linksaußen, 1,96 Meter groß, hat einen bis Mitte 2028 laufenden Vertrag unterschrieben und trägt das Eulen-Trikot mit der Nummer 99. Zudem verlängerte er den Vertrag mit dem seit sechs Monaten wegen eines Kreuzbandrisses nicht spielfähigen Nicolas Waldvogel bis zum Jahresende.

Keine ganz preiswerte Trennung

Kommenden Mittwoch nun wird sich eine eigens dafür einberufene Gesellschafterversammlung mit dem Thema Geschäftsführung beschäftigen. Denn nur ein Gesellschafterbeschluss kann den Geschäftsführer abberufen. Marineses Vertrag bei den Eulen endet damit allerdings nicht; das bedarf einer nachfolgenden Kündigung. Da Marineses Vertrag noch bis Mitte 2027 läuft, wird die für die Eulen keine preisgünstige Trennung werden.

Am Mittwoch, so kündigte Mayer an, werde sich die Gesellschafterversammlung auch mit Marineses Nachfolge beschäftigen. Mayer bestätigte, dass es bereits einen Kandidaten gebe, wollte sich aber mit Verweis auf die Gesellschafterversammlung dazu nicht weiter äußern. Dabei könnte es sich um Andreas Olbert handeln, der seit Jahresbeginn die Eulen beim Vertrieb unterstützt. Olbert ist auch Ortsvorsteher im Stadtteil Maudach. Der hätte zumindest ein drängendes Thema weniger: Die Lizenzunterlagen für die kommende Saison hat Marinese Anfang März eingereicht.

Von Beginn an „eine herausfordernde Phase“

Marinese, zuvor unter anderem Pressesprecher des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim, hatte sein Amt bei den Eulen am 16. Januar 2025 angetreten. In einer „für den Verein herausfordernden Phase“, wie der Verein in seiner Mitteilung schreibt. Das war es tatsächlich – und nicht nur zu Beginn. Der tiefgreifende Streit zwischen den fünf Gesellschaftern hält auch heute noch an und beschert den Eulen immer wieder schlechte Schlagzeilen. Am kommenden Montag geht es vor dem Landgericht Frankenthal in die nächste Runde zwischen den drei Mehrheits- und den beiden Minderheitsgesellschaftern, deren Krach längst auch auf die persönliche Ebene abgeglitten ist.

Hinzu kam, wenige Monate nach Marineses Amtsantritt, die Forderung seiner Vorgängerin auf Nachzahlung eines sechsstelligen Betrags unter anderem aus Vermarktungen und nicht genommenen Urlaubstagen. Auch diese Angelegenheit ist bis dato nicht geklärt. Gerichtstermin hierzu soll im Sommer sein. Und schlussendlich standen die Eulen und ihr umstrittener Trainer Johannes Wohlrab im Frühjahr 2025 sportlich gehörig unter Druck, schafften nur auf den letzten Drücker den Verbleib in der Zweiten Bundesliga.