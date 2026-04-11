Der Legendentag der Eulen Ludwigshafen nahm eine unglückliche Wendung. Die Zweitliga-Mannschaft unterlag dem VfL Lübeck-Schwartau mit 24:35.

Mit das Beste geschah dann tatsächlich am Schluss. Hallensprecher Thomas Stüber hatte die Besucher während des Spiels mehrmals aufgefordert, nach Abpfiff noch einen Moment zu bleiben. Vielen taten das, auch wenn die Enttäuschung nach dem tristen Auftritt der Eulen nicht zu übersehen war.

Thorsten Laubscher überrascht

Ihr Auftritt, Thorsten Laubscher. Mit einigen Jahren Verzögerung wurde der Halbrechte, der von 1992 bis 2008 für die Friesenheimer Handballer spielte, in den Legendenstatus befördert. Künftig hängt ein Banner mit seinem Konterfei an der Wand in der Friedrich-Ebert-Halle. Als zehntem Akteur wurde ihm diese Ehre zuteil. Laubscher, heute Co-Kommentar von Karsten Knäuper bei Dyn, der diese Aktion anregte, war sichtlich überrascht. „Ich bin total geflasht“, verriet Laubscher. Die Laudatio hielt Freund und Weggefährte Stephan Pfeiffer, der frühere Torwart. Er pries den Rückraumspieler für seine vielen sportlichen Verdienste und als Ansprechpartner für die jungen Spieler. Und wenn die jungen Leute mal nicht wussten, wie sie vom Training nach Hause kommen, sprang Thorsten Laubscher ein. Das Banner trugen die früheren Spieler Philipp Grimm, Uli Spettmann, Axel Wilbrandt und Michael Pfeil in die Halle. Das war ein sehr schöner Abschluss eines wechselvollen „Feiertags“.

Legenden schreiben eifrig Autogramme

Gut zwei Stunden zuvor saß Thorsten Laubscher mit seinen Freunden der Meistermannschaft von 1995 im Foyer der Halle und schrieb Autogramme. Der Jubiläumsspieltag stand ganz im Zeichen des Aufstiegs der damaligen TSG Friesenheim durch den Sieg in den Aufstiegsspielen gegen den TV Kirchzell.

Die Legenden schreiben Autogramme. Foto: Ralf Moray

Natürlich mit am Tisch: Michael Pfeil, der Held von Amorbach, der das Siegtor zum 24:23 damals kurz vor Schluss erzielte. Er war verblüfft über den großen Andrang der Autogrammsammler. „Im VIP-Raum haben wir noch gescherzt: Wer kennt uns denn noch? Ich bin überrascht, wie viele Leute gekommen sind“, sagte Michael Pfeil. Von wegen! Eine halbe Stunde war viel Betrieb am Tisch der Legenden, die auf Bälle, Trikots und vor allem auf eine Fotokarte mit der ersten Zweitliga-Mannschaft ihren Namen setzten. Immer wieder umarmten sie Fans von einst. Trainer Wilfried Job, Jürgen und Helmut Köstler, Klaus Wetzler, Gerald Schalter, Frank Gutting, Marcus Muth, Frank Stolle und und und. „Es ist schön, alle mal wieder zu sehen, das war eine schöne Geste des Vereins, die viel Wertschätzung verrät“, erklärte Pfeil. Mit Blick auf die momentane Situation des Zweitliga-Teams sagte er: „Die Klasse halten und dann in aller Ruhe aufbauen.“

Ein brutaler Rückschlag

Wenn es denn so einfach wäre. Die abstiegsbedrohte Mannschaft enttäuschte am Freitag auf der ganzen Linie, bekam nach 16 Minuten nicht mehr viel auf die Reihe. Dieser Rückschritt war nach vielen ordentlichen Spielen seit Februar nicht zu erwarten. „Trotz allem hätte ich erwartet, dass wir es dem Gegner etwas schwerer machen“, sagte Trainer Michael Haaß. „Wir müssen uns bei dem Publikum ein bisschen entschuldigen, dass wir dieses Handballfest, das es werden sollte, so gar nicht genutzt haben.“

Tim Schaller warf acht Tore. Foto: Ralf Moray

Seine Sorgen nehmen zu: Nach Freddy Stüber droht der nächste Ausfall, Finn Leun verletzte sich in der ersten Halbzeit nach einem Sturz am Schlüsselbein und konnte nicht mehr mitspielen. Kapitän Vincent Bülow resümierte: „Egal ob Abwehr, Angriff oder die Torhüter – das war gar nichts.“

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