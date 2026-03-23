Im Rechtsstreit der Gesellschafter der Eulen Ludwigshafen gibt es weiterhin kein Urteil. Aber in den Verhandlungen am Montag macht der Mitschnitt einer Sitzung betroffen.

Die beiden Minderheitsgesellschafter – Rudolf Heßler und Winfried Kaiser – und die drei Mehrheitsgesellschafter des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen – Dieter Mayer, Norbert Rühm und Yann Fürst – streiten auch weiterhin vor Gericht. Unter anderem darüber, ob der Versuch der Mehrheitsgesellschafter rechtens war, ihre beiden Kollegen von Versammlungen des Gremiums auszuschließen. So geschehen am 30. September vergangenen Jahres. Per einstweiliger Anordnung des Landgerichts Frankenthal sind beide inzwischen wieder in ihre Rechte eingesetzt worden. Vorläufig. Denn am Montag ging das Verfahren in die mündliche Hauptverhandlung.

Zudem: Die Mehrheitsgesellschafter haben das Oberlandesgericht Zweibrücken angerufen, um die ursprüngliche Entscheidung – gegen den Ausschluss der Minderheitsgesellschafter – wieder aufzuheben. Dort harrt die Angelegenheit derzeit noch einer Entscheidung.

Streit um den Jahresabschluss

Inzwischen ist ein weiterer Punkt hinzugekommen: Die Minderheitsgesellschafter sind der Ansicht, es habe in der nämlichen Sitzung – sie blieben zwar fern, doch ihre Anwälte waren zugegen – keinen ordnungsgemäßen Beschluss zum Jahresabschluss des Rechnungsjahres 2024/25 gegeben. Zwar sei über die Verwendung des Jahresgewinns – nach Informationen dieser Zeitung ein niedriger fünfstelliger Betrag – förmlich beschlossen worden. Doch über den Jahresabschluss selbst nicht, womit auch der zweite Beschluss hinfällig sei.

Um nun herauszufinden, was wirklich in der nämlichen Gesellschafterversammlung gesagt und beschlossen wurde, ließ die Vorsitzende Richterin Ina Busch einen Mitschnitt der Versammlung auszugsweise zu. Ergebnis: Einen glasklaren Feststellungsbeschluss gibt es zwar nicht, doch könnte der Jahresabschluss auch im Kontext des weiteren Beschlusses erfolgt sein, wie Eulen-Anwalt Nikolas Wienke argumentierte. Auch die Vorsitzende Richterin betonte, es sei eine rechtliche Frage, ob den Beschlusserfordernissen damit ausreichend Rechnung getragen sei. Diese Frage will sie am 23. April beantworten.

Deutliche Worte zum Streit der Gesellschafter

Allerdings: Noch weitaus interessanter in dem mehr als 20-minütigen Audiomitschnitt war ein umfassender Wortbeitrag des Eulen-Steuerberaters Florian Fischer, dessen Kanzlei Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und präsentiert hatte. Der wandte sich nämlich mit sehr deutlichen Worten an die fünf Gesellschafter. Wenn sie noch ein halbes oder ganzes Jahr so weitermachten mit ihren Streitereien, dann sei der Verein zerstört, seien die Eulen tot, mahnte er.

Fischer verwahrte sich in dieser Sitzung – offenbar in Richtung der Minderheitsgesellschafter – gegen abwertende Vorwürfe im Stile von „Die würfeln die Zahlen ja nur aus“. Für eine Bilanz gebe es klare rechtliche Vorgaben, und an die halte sich seine Kanzlei.

Auch die Sponsoren sorgen sich

Vor allem aber betonte er, seine Kanzlei sei nicht nur Steuerberaterin der Eulen, sondern auch Partner, also Sponsor. Vermutlich der größte private außerhalb der städtischen Tochterunternehmen. Und als Partner und Fan mache er sich sehr große Sorgen um die Eulen, die doch so wichtig für Ludwigshafen seien. Der Verein sei gerade dabei, zerstört zu werden, sagte er mit großer Emotionalität.

Den Sponsoren sei überhaupt nicht recht, was sie immer wieder über die Streitigkeiten in der Zeitung lesen müssten. Im Klartext: Die Sponsoren wollen das Engagement ihrer Unternehmen nicht dauerhaft von Negativschlagzeilen begleitet sehen. Dass zum damaligen Zeitpunkt – und bis heute nicht – keine Einigung über den Verkauf der Anteile erzielt worden sei und weiter über den Wert der Anteile gestritten werde, kommentierte er mit den Worten: „Wenn der Verein tot ist, dann gehen alle mit null Euro raus.“

Uneinigkeit um Wert der Anteile

Bis Montag, gut sechs Monate nach diesem flammenden Appell, hat sich in dieser Sache noch immer nichts getan, wie in der Verhandlung klar wurde. Es habe Angebote und Gegenangebote gegeben. Zu einer Einigung ist es aber noch nicht gekommen. Einig scheinen sich die Partner, dass beim Ausscheiden der Minderheitsgesellschafter auf jeden Fall die je 75.000 Euro stille Einlage zurückbezahlt wird.

Strittig ist aber, wie die GmbH-Stammanteile der Gesellschafter bewertet werden, deren Ausgangswert bei 4850 Euro liegt. Hier gibt es offenbar, das wurde im zweiten Teil der zweigeteilten Verhandlung öffentlich, eine von der Eulen-Steuerberatung gefertigte neue Berechnung. Die Höhe allerdings wurde nicht genannt.

Auch die Richterin mahnt

Das ist aber beileibe nicht der einzige Streitpunkt: Denn während die Mehrheitsgesellschafter das Ausscheiden der beiden Minderheitsgesellschafter fordern, wollen diese ihre Anteile nur verkaufen, wenn alle fünf bisherigen Gesellschafter ausscheiden – oder zumindest Dieter Mayer, der inoffizielle Sprecher des Trios. Das allerdings hat die Gegenseite bis dato abgelehnt.

Auch Richterin Busch forderte alle Beteiligten mehrfach dazu auf, sich doch im Sinne des Vereins gütlich zu einigen, um wieder ein vernünftiges Miteinander zu ermöglichen. Oder sie sollten zumindest einen Weg finden, wie sie sich gütlich voneinander trennen können. Bis zum 23. April ist dafür erneut Zeit.