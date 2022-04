Die Eulen Ludwigshafen sind mit einer Niederlage in zwei Mammut-Monate in der Zweiten Handball-Bundesliga gestartet. Doch über das 24:26 am Samstag gegen Rimpar nachzudenken, dafür bleibt nicht viel Zeit. Am Dienstag (19 Uhr) geht es mit dem Spiel bei der SG BBM Bietigheim weiter.

Flexibilität war vergangene Saison das entscheidende Wort und ist es auch in dieser Runde wieder. Wegen der Pandemie wird der Spielplan gehörig durcheinandergewirbelt. In einigen Fällen grenzt das durchaus an Wettbewerbsverzerrung. So bestreitet der Tabellenzweite Nordhorn-Lingen im April drei Spiele, im Mai sechs. Die Eulen müssen im April sechs Mal ran und im Mai sogar sieben Partien austragen. Das ist dann ein Drei-Tages-Rhythmus für die Pfälzer. Sollte der Kader in dieser Zeit stark dezimiert sein, sieht es düster aus.

„Bietigheim ist eine Riesenaufgabe“

Doch Trainer Ceven Klatt nimmt es wie es kommt: „Wir müssen den Blick nach vorne richten. Es ist zwar eine Floskel, aber es geht nun nur ums nächste Spiel. Bietigheim ist eine Riesenaufgabe. Sie haben gegen Nordhorn-Lingen mit sieben Toren Unterschied gewonnen. Wir wissen, welche große Qualität diese Mannschaft hat. Sie sind im Moment vollzählig, aber warum soll uns nicht einmal so eine Überraschung gelingen? Wir haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, so eine Mannschaft zu besiegen.“

Vielleicht habe das Team auch das Glück, dass bis Dienstag zwei weitere Spieler zurückkommen. „Das wäre wichtig. Denn wenn wir vollzählig sind, dann können wir jeden schlagen. Das können wir auch, wenn ein oder zwei Spieler fehlen, aber nicht, wenn so viele ausfallen“, sagt Klatt.

Kreisläufer Christian Klimek wurmt die Niederlage gegen Rimpar noch – es war die zweite in Folge. „Wir dürfen nun nur nicht in einen Negativtrend kommen“, sagt er.