So nah am Abgrund waren die Ludwigshafener noch nie. Seit Wochen spielt der Bundesliga-Absteiger gegen den freien Fall in die Dritte Liga. Doch seit Freitagabend ist die Existenzangst vorbei. Durch den 32:26 (18:13)-Erfolg gegen Empor Rostock bleiben die Eulen Zweitligist.

Die Eulen Ludwigshafen sind also mit einem blauen Auge davongekommen. Auch kommende Saison wird die Mannschaft in der Zweiten Handball-Bundesliga spielen. Mit dem Sieg am Freitagabend gegen Empor Rostock entledigte