Bundesligist Eulen Ludwigshafen fällt nach dem Erfolg gegen den TVB Stuttgart eine Last von den Schultern. Denn die Anspannung war groß gewesen bei den abstiegsgefährdeten Pfälzern. Spielmacher Pascal Bührer gab in der Pause an der Taktiktafel einen Crashkurs, und Trainer Ben Matschke freute sich nach dem 28:24 auf etwas Besonderes.

„Keine Fragen mehr? Schön, dann komme ich heute ja früher zu meinem Siegerbierchen“, sagt Eulen-Trainer Ben Matschke Augen zwinkernd am Ende der Pressekonferenz nach dem Heimsieg gegen den TVB Stuttgart. Sprach’s und drehte gut gelaunt in Richtung Kabine der Ludwigshafener ab, aus der noch lange nach Spielschluss laute Jubelgesänge schallten. Nach dem Schlusspfiff hatte der 38-Jährige aber erstmal tief durchgeatmet. Denn vor dem wichtigen Spiel gegen die Schwaben war er doch sehr angespannt gewesen, wie er zugab.

Doch seine Mannschaft machte das – wie beim Hinspielsieg im Februar in der Porsche-Arena – prima. „Wir hatten eine gute Defense, ein gutes Rückzugsverhalten und das Plus bei den Torhütern“, lobte Matschke in seiner Analyse die Leistung seiner Mannschaft. Die profitierte in der ersten Hälfte auch von Stuttgarter Fehlern, als sie sich nach einer Viertelstunde immer mehr absetzen konnte. Sie hatte am Donnerstag zudem ein Pfund, mit dem sie wuchern konnte: Sie gab ständig Vollgas.

Am Ende waren alle platt

„Ich bin schon geschafft, das war brutal“, meinte der starke Rechtsaußen Pascal Durak am Tag nach dem Spiel dazu, dass seine Eulen das Tempo von Beginn an hochhielten und immer versuchten, über die zweite Welle gleich zum Torerfolg zu kommen. Matschke unterstützte die gewollte Tempohatz durch viele Wechsel. Dass der Endstand mit 28:24 dann enger war als notwendig, „lag daran, dass am Ende, glaub’ ich, alle im Kader platt waren“, sagte der 28-Jährige. Am Donnerstag hatte Durak erst noch von 9.30 bis 16.30 Uhr vor dem Computer gesessen. Der Student der Betriebswirtschaftslehre (Durak: „In den Endzügen, es fehlen noch die Bachelor-Arbeit und das Praxissemester in einem Betrieb“) empfand es als nicht schlimm, dass die Eulen es dadurch und durch die schwindende Konzentration nicht schafften, „das Spiel mal mit acht, neun Toren Unterschied über die Bühne zu bringen“.

Ihn ärgerte da schon mehr sein verworfener Siebenmeter (55.) beim 27:19 und noch zwei, drei Fehlwürfe in der Schlussphase. „Das ist immer ein Kampf gegen sich selbst“, meinte er. Und plauderte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen: „In der Pause hat sich Pascal (Bührer, d. Red.) nach Ben die Taktiktafel geschnappt und mit den Kreisläufern noch mal besprochen, wann wir wohin wegziehen sollen.“ Bührer führte gegen Stuttgart wieder prima Regie und meinte zum Thema Klassenverbleib beim Fernsehsender Sky: „Hier in Ludwigshafen verliert man so schnell nicht den Glauben. Der ist sehr groß.“

Jerome Müller: „Stehen neben der Kappe“

Bei den Stuttgartern ist der Glaube an die eigene Stärke dagegen nach nun fünf Niederlagen in Serie abhanden gekommen, wie Ex-Eulen-Spieler Jerome Müller zugibt. Der Rückrundenstart sei der Knackpunkt gewesen. Seitdem läuft es nicht mehr. „Wir stehen neben der Kappe. Es gibt gefühlt derzeit keinen Spieler, der seine Leistung abruft, die er eigentlich bringen kann“, sagte der Halbrechte gefrustet. Gott sei Dank habe sich sein Team schon ein gewisses Punktepolster erarbeitet.

Pascal Durak fuhr am Freitag wieder von Sandhausen nach Ludwigshafen – aber nicht zum freiwilligen Training, sondern zum nächsten Corona-Test. „Wir werden immer nach den Spieltagen getestet. Am Donnerstag spielen wir ja schon wieder in Flensburg.“ Am Mittwoch machen sich die Eulen auf den Weg zum Spitzenreiter.