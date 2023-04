Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der ersten Halbzeit taten sich die Eulen Ludwigshafener schwer, doch am Ende stand am Freitagabend ein verdienter Heimsieg. Der Zweitligist schlug den VfL Lübeck-Schwartau 29:26. Ein Linkshänder sorgte für die entscheidenden Treffer.

Den Spielausgang am Freitagabend mit Arbeitssieg zu umschreiben, wäre fast geschmeichelt. Es war eher ein Heimsieg mit Hängen und Würgen, bis zehn Minuten vor Schluss hatten die Eulen das