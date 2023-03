Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine überragende Mentalität, am Ende auch das nötige Quäntchen Glück: Die Eulen Ludwigshafen haben sich am Donnerstagabend gegen den Favoriten TSV Hannover-Burgdorf einen Bonuspunkt im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga erarbeitet. So geht es mit Rückenwind in die Länderspielpause.

Eigentlich hatte er es ja ausgeblendet, dass es ein „Geisterspiel“ war – kein Wunder bei diesen intensiven, hochspannenden 60 Minuten. Rund eine halbe Stunde nach der