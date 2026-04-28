Ein Angebot liegt vor, um den Gesellschafterstreit bei den Eulen zu beenden. Das jedoch findet bei der Gegenseite wenig Begeisterung. Dabei stünden drei Investoren bereit.

Dieter Mayer, Sprecher der drei Mehrheitsgesellschafter des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, hat sein Angebot erneuert, seine Anteile zu verkaufen – wenn dies auch die beiden Minderheitsgesellschafter tun. Für die aber sagt Rudolf Heßler: „Das Angebot ist lächerlich.“

Mehr als zwei Jahre zieht sich der Streit zwischen den Mehrheitsgesellschaftern Mayer, Yann Fürst und Norbert Rühm sowie den beiden anderen Anteilseignern, Heßler und Winfried Kaiser. Längst ist daraus in erster Linie eine persönliche Vendetta geworden, die dem Klub einen beträchtlichen Imageschaden beschert hat. Alle Mahnungen, sich doch gütlich zu einigen, sind bislang ergebnislos geblieben.

Endlich Ruhe reinbringen

Mayer hat deshalb nach eigenen Angaben Anfang April schriftlich über die Anwälte das Angebot an die beiden Minderheitsgesellschafter gerichtet, sie alle drei sollten doch ihre Anteile verkaufen, damit die Eulen endlich zur Ruhe kämen. Konkret handelt es sich dabei um die jeweiligen Stammanteile im Wert von je 4850 Euro sowie um jeweils 75.000 Euro stille Beteiligung. Diesen Betrag hatten Mayer, Heßler und Kaiser sowie die TSG Friesenheim 2017 geleistet, weil die Eulen-Gesellschaft damals schon auf der Kippe gestanden hatte.

Mayer betont: „Wir haben alle Angebote zur Befriedung der Situation geleistet, die man von uns erwartet hat: Wir haben das Hausverbot zeitweilig aufgehoben, wir haben sie zum Festabend aus Anlass von 30 Jahren Eulen in der Bundesliga eingeladen, und nun habe ich ihnen auch noch das Angebot gemacht, aus der Gesellschaft auszusteigen, wenn sie das auch täten. Was sollen wir denn sonst noch machen, damit wir endlich Ruhe in den Verein bekommen?“

Drei potentielle Investoren stünden sofort bereit

Dieses Angebot sei ihm sehr schwer gefallen, sagt Mayer, weil auch er sich seit vielen Jahren sehr für die und in den Eulen engagiere. Doch wenn es Voraussetzung für die beiden Minderheitsgesellschafter sei, dass er aussteige, damit auch sie ihre Anteile verkauften, dann sei er zu diesem Opfer bereit, betonte er am Dienstag.

Er betonte auf Nachfrage ebenfalls, dass bereits drei potenzielle Investoren bereitstünden, um die Anteile und die stillen Beteiligungen sofort zu übernehmen. Namen nannte er nicht. Nebeneffekt laut Mayer: „Alle drei sind deutlich unter 50. Das würde den Altersschnitt in der Gesellschafterversammlung deutlich senken.“ Damit werde quasi ein Generationswechsel vollzogen.

Heßler: „Angebot ist lächerlich“

Allerdings, sagt Mayer, hätten sich die beiden Kollegen zu seinem Angebot nicht geäußert. Das tat Heßler nun – auf Anfrage dieser Zeitung. Das Angebot sei lächerlich, teilte er mit. Viel mehr wollte er zu der Gesamtsituation nicht sagen: „Das ist eine Sache der Juristen. Es sind noch einige Punkte offen“, beschied er. Heßler bezieht sich dabei offenbar auf die noch laufenden Gerichtsverfahren.

Zuletzt hatte das Landgericht Frankenthal ihm und Kaiser Recht gegeben in der Frage, ob die Mehrheitsgesellschafter sie aus der Gesellschafterversammlung ausschließen können, wie dies im vergangenen Spätsommer passiert war. Laut Gericht ist dieser Beschluss nichtig – ebenso die Feststellung des Jahresabschlusses, weil über diesen nicht gesondert abgestimmt worden war.

Gegen beide Urteile könnten die Eulen Revision zum Oberlandesgericht Zweibrücken einlegen, wo bereits die zuvor erlassenen einstweiligen Anordnungen zur Entscheidung anstehen, mit denen der Ausschluss aus der Gesellschafterversammlung aufgehoben worden war. Mayer wollte sich nicht festlegen in der Frage, ob nun auch die Urteile in der Hauptsache nach Zweibrücken gehen sollen. Damit beschäftigten sich die Eulen-Anwälte. Ihm sei jedoch daran gelegen, dass der ganze Eulen-Streit von den Gerichten wegkomme, sagte Mayer. „Das kostet nur Geld; Geld, das wir nicht haben“, sagte er.

Keine Infos zum Stand Marinese

Keinen Kommentar gab es zur Frage, wie es mit dem abberufenen Geschäftsführer Domenico Marinese weitergeht. Dessen Vertrag läuft noch bis Mitte 2027. Die bloße Abberufung reicht nicht, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Dafür bedürfte es einer Kündigung oder eines Vergleichs. Da sei alles offen, sagte Mayer. Er hoffe auf eine einvernehmliche Einigung zur Beendigung des Arbeitsvertrags.