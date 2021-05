Ob Spielmacher Dominik Mappes im Heimspiel des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen am Donnerstagabend (19 Uhr) gegen den Bergischen HC mitwirken kann, ist offen. Nach einem Test im Training müsse abgewartet werden, wie das Knie auf die Belastung reagiert, sagt Trainer Ben Matschke. Wegen Knieproblemen musste der 26-Jährige bereits am Sonntag beim 24:19-Sieg beim HC Erlangen passen.

Laufbereitschaft als Grundlage

„Herz, Leidenschaft, Bereitschaft“: Das will Matschke von seinem Team gegen den Bergischen HC sehen, der mit 29:23 Punkten den achten Tabellenplatz belegt. Besonders ein Spieler des Gegners hat es dem Eulen-Trainer angetan: Kreisläufer Max Darj. „Er ist mit das Beste, was es auf dieser Position gibt. Er ist der Taktgeber, reißt Lücken, spielt hinten wahnsinnig clever in der 6:0-Abwehr.“ Ein Wiedersehen wird es am Donnerstag mit David Schmidt geben. Sehr zufrieden war Matschke gegen Erlangen mit der Abwehrarbeit: „Wir hatten die Räume ganz eng, hatten eine wahnsinnig hohe Laufbereitschaft. Das ist die Grundlage.“