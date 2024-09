Die Eulen Ludwigshafen starten passabel in die Saison. Es gibt einige Erkenntnisse nach vier Spielen. Was bisher geschah. Die nächste Aufgabe heißt TV Großwallstadt.

Es geht eng getaktet weiter für die Eulen Ludwigshafen. Am Sonntag (17 Uhr) steht das Spiel beim TV Großwallstadt an. Am Mittwoch (19 Uhr) steigt der Pokalkracher gegen den TBV Lemgo Lippe. Und am folgenden Samstag kommt der ASV Hamm-Westfalen. Was sind die ersten Erkenntnisse der Saison?

Der Kampfgeist stimmt

Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Die Eulen-Akteure zeigten in den ersten vier Zweitliga-Spielen eine kämpferisch sehr ansprechende Leistung. Die Eulen – bei allen spielerischen Schwankungen – lassen nicht locker. Da spielt eine Mannschaft mit viel Herzblut. Manchmal reicht es dann, manchmal nicht. Ein unglaublicher Blackout wie jener im Spiel beim TV Großwallstadt in der vergangenen Hinrunde scheint der Vergangenheit anzugehören. Die Anzahl der technischen Fehler ist bislang geringer als in der Vorsaison.

Die Eulen entwickeln sich

Solche Spiele wie das gegen den HC Elbflorenz und das beim starken Aufsteiger HSG Konstanz hätten die Eulen in der vergangenen Saison womöglich noch verloren.