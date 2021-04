500 Zuschauer dürfen dabei sein, wenn Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen am Dienstag (19 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle zum Derby die Rhein-Neckar Löwen empfängt. Eulen-Trainer Ben Matschke hat nach der 19:25-Auftaktniederlage beim SC DHfK Leipzig Erwartungen an seine Mannschaft und an die Fans.

„Ich habe kein Problem mit Niederlagen. Die Frage ist aber, wie verkaufen wir uns in der Niederlage? Und da hätten wir ein engeres Ergebnis haben können“, sagte Trainer Ben Matschke am Sonntag. Damit meinte er nicht nur die eine oder andere vergebene freie Chance in Leipzig. „In Überzahl hatten wir von sieben Aktionen fünf technische Fehler. Das ärgert mich.“

Beeindruckt ist der 38-Jährige dagegen nicht nur von der geleisteten Arbeit in Leipzig, auch die Stimmung in der Halle hatte es ihm angetan, wie er noch am Donnerstagabend betonte: „Ich hoffe, das hier hat Strahlkraft“, sagte Matschke mit Blick auf die 1917 Zuschauer, die unter Hygieneauflagen dabei sein konnten und für mächtig Stimmung sorgten. „Das hat sich wie eine volle Halle angefühlt“, meinte der Leipziger Trainer André Haber. Auch der Ludwigshafener Rückraumspieler Max Neuhaus zeigte sich beeindruckt von der Stimmung: „Das war eine top Kulisse. Es hat richtig Spaß gemacht, hier zu spielen.“

Eulen kommen nicht mehr ran

Umso bitterer für die Gäste, dass sie das Spiel nicht enger halten konnten. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler haderte so unter anderem mit den acht Minuten vor der Pause, als den Gästen kein Treffer gelang. Aus einem 7:7 wurde so eine 12:7-Pausenführung für die Grün-Weißen. „Als wir nach der Pause die Chancen hatten ranzukommen, haben wir sie nicht genutzt. Allerdings ist es gegen so eine Mannschaft auch schwer, wenn man mit fünf Toren hinten liegt“, meinte Neuhaus.

Neidisch blickte Lisa Heßler nicht auf die Stimmung, auf die rund 2000 Besucher in Leipzig: „Ich freue mich für jeden Zuschauer, der in diesen Zeiten ein Spiel in der Halle sehen kann.“ Am Dienstagabend werden es in der Friedrich-Ebert-Halle 500 sein, die das Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen verfolgen können. Das hatte die Stadt Ludwigshafen am Freitag entschieden. Ein Beschluss zunächst einmal für dieses eine Spiel.

Matschke: „Müssen an unsere Grenzen gehen“

Die Eulen haben rund 1100 Dauer- und VIP-Karten abgesetzt. Bei der Ticketverteilung für das Derby ist den Verantwortlichen wichtig, „für eine faire Aufteilung zwischen den Inhabern von VIP-Karten und Inhabern der Dauerkarte Plus zu sorgen“, versicherte die Geschäftsführerin und bittet gleichzeitig um Verständnis aller für die aktuelle Situation.

Die Vorgaben von Ben Matschke an sein Team sind klar: „Wir müssen an unsere Grenzen gehen oder sogar darüber hinaus. Um ein Spiel eng zu halten, muss bei uns alles laufen.“ Das hat der 38-Jährige auch seiner Mannschaft im Training vermittelt. Am Kader wird sich wohl im Vergleich zur Leipzig-Partie nichts ändern. Sein Appell an die Fans: „Ich weiß, dass die 500 alles geben werden, dass sie laut sein werden.“