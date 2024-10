Die Eulen Ludwigshafen haben das Zweitliga-Spiel gegen den Aufstiegsfavoriten Bergischer HC vor 2107 Zuschauern mit 32:23 (17:12) gewonnen. Es war eine Sternstunde.

Was war das für ein Spiel. Unglaublich. Unglaublich gut. Das war der beste Heimauftritt in der Ära des Eulen-Trainers Johannes Wohlrab. So ein Spiel hat man lange nicht