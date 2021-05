Nachdem die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden ist und feststeht, dass die Eulen Ludwigshafen auch in der Saison 2020/21 in der Handball-Eliteliga spielen, steht zunächst eines im Fokus: die wirtschaftliche Situation. Was die Kaderplanung betrifft, so sieht Trainer Ben Matschke noch keinen zeitlichen Druck. An einem möchte er jedoch festhalten.

In Corona-Zeiten, in denen alles anders ist, wird auch der Klassenverbleib auf eine eigene Art begangen: Kai Dippe und Maximilian Haider haben in ihrer WG eine Online-Fete angestimmt – dort, wo normalerweise tagsüber im Innenhof trainiert und Abend für Abend auf dem Balkon mit zwei Liedern und Discolicht denen gedankt wird, die in dieser Zeit Großes leisten. Trainer Ben Matschke und sein „Co“ Frank Müller müssen dagegen auf den obligatorischen Ein-Tages-Flug nach Mallorca verzichten.

Matschke hätte den Ligaverbleib gerne auf dem sportlichen Weg erreicht. Zwar Tabellenvorletzter, aber mit 15 Punkten und noch ausstehenden Heimspielen gegen Balingen-Weilstetten und Minden ist er überzeugt, dass es die Eulen wieder einmal geschafft hätten.

Corona-Pause „wie ein Fallschirm“

Intensive Spielzeiten mit maximaler Anspannung bis zum letzten Spieltag – so war es in Ludwigshafen stets in den vergangenen Jahren. „Im Moment ist das für mich eine Phase zum Durchschnaufen. Ich war hier seit fünf Jahren permanent am Anschlag. So bin ich. Es war alles immer Spitz auf Knopf, selbst nach den Nichtabstiegen und nach dem Aufstieg ging es einen Tag später direkt weiter. Das gehört wahrscheinlich zu dem Beruf. Diese Zeit jetzt für mich war wie ein Fallschirm“, gesteht er. Was nicht heißt, dass Ben Matschke in den vergangenen Wochen daheim im Garten die Füße hochgelegt hat.

Im Gegenteil. „Das ist Krisenmanagement. Es ist eine ganz kreative Zeit“, sagt der 37-Jährige. Zusammen mit Geschäftsführerin Lisa Heßler geht es darum, Lösungen zu finden. Die Corona-Krise stellt die Eulen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Doch Aufgeben, das ist weder für die Managerin noch den Trainer eine Option – so wie es das sportlich auch nie für die Eulen ist. „Solange der Glaube da ist, werden wir alles reinhängen“, betont Matschke.

„Kompletter Transfermarkt auf Eis“

Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit, sie rückt deswegen aktuell in den Hintergrund. Zwölf Spieler stehen derzeit für die kommende Saison unter Vertrag. Kreisläufer Christian Klimek kehrt aus Lemgo zurück ins Eulen-Nest, Rückraumspieler Yessine Meddeb, von den Rhein-Neckar Löwen II gekommen, war zuletzt schon dabei. Bekannt ist, dass Jerome Müller zum TVB Stuttgart wechseln wird. Die Verträge von Jan Remmlinger, Azat Valiullin, Kai Dippe, Frederic Stüber und Gorazd Škof laufen aus. Mit den Spielern werden „offene Gespräche“ geführt, sagt der Trainer.

Oberste Priorität habe aber das wirtschaftliche Überleben des Klubs. „Der komplette Transfermarkt ist auf Eis gelegt. Wenn wir wissen, welche und wie viele Partner uns treu bleiben, werden wir alles daran setzen, dass aus den zwölf Mann wieder ein Kader entsteht, der aus unserer Sicht konkurrenzfähig ist. Für uns ist das jedes Jahr ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Zumal in einer Liga mit dann 20 Teams. Egal wie, an einem möchte der Trainer festhalten: Auch in der kommenden Saison soll ein Team mit der eigenen Eulen-Mentalität, mit Charakter auf der Platte stehen. Eine junge, eine hungrige Mannschaft, die sich niemals aufgibt.

„Möchte nicht auf einem langen Vertrag sitzen“

Und des Trainers Zukunft? Klar ist: Ben Matschke wird auch in der kommenden Saison eine Eule sein. Und danach? Mit Wetzlar wurde er bereits in Verbindung gebracht. „Meine Konzentration gilt voll den Eulen“, sagt er – schiebt aber auch nach: „Ein Trainer hat im Profisport oft nur eine Halbwertszeit. Ich möchte nicht derjenige sein, der auf einem langen Vertrag sitzt, nur weil es bequem ist.“