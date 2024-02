Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eulen Ludwigshafen haben ihr erstes Zweitliga-Spiel im neuen Jahr am Freitagabend beim EHV Aue vor 1360 Zuschauern mit 33:37 (15:16) verloren. Unterm Strich war das erneut zu wenig.

Im Erzgebirge auf Berg- und Talfahrt: Die Eulen brauchten mehr als eine Viertelstunde, um ins Spiel zu kommen? Lag’s an der langen Fahrt? Lag’s am Lampenfieber? In der 17. Minute jedenfalls führte