Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Dienstagabend sein Zweitliga-Spiel gegen den ukrainischen Klub Saporischschja klar mit 35:26 gewonnen. Gewonnen haben aber alle, die an diesem Abend in der Eberthalle waren. Vor allem die rund 300 eingeladenen Flüchtlinge, die die Eulen zu der Begegnung eingeladen hatten.

Ohne Frage, das war ein erhebender Augenblick vor der Partie, als Maria Korchak, die selbst vor einem Jahr aus Kiew geflohen war und seither Gaststudentin an der Musik-Hochschule Mannheim ist, die ukrainische