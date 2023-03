Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war nichts für schwache Nerven. Trotz einer deutlichen Führung gerieten die Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend in der Zweiten Handball-Bundesliga wieder in den letzten 120 Sekunden in Bedrängnis. Erinnerungen an die Partie bei Empor Rostock wurden plötzlich wach, wo die Sieben von Trainer Ceven Klatt leichtfertig zwei Punkte verspielt hatte. Soweit kam es beim TV Großwallstadt nicht.

Diesmal traf Hendrik Wagner mit dem Schlusspfiff zum 29:27 (14:13)-Sieg. Noch 20 Sekunden zuvor hatte Görkem Bicer bis auf ein Tor für die Gastgeber verkürzt, und die Mainfranken