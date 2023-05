Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eulen-Spielmacher Pascal Bührer stand nach dem 31:28 (14:13)-Sieg am Samstagabend im Hüttenberger Sportzentrum und plauschte gelöst mit einigen Fans. Kurz zuvor hatten die Ludwigshafener in der Zweiten Liga ihren vierten Sieg in Folge eingefahren.

Eulen-Trainer Michel Abt hatte Bührer in der Pressekonferenz ausdrücklich gelobt. „Es war ein bisschen ein Schachspiel in der zweiten Hälfte. Pascal hat in 25 Minuten, glaube ich,