Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen darf am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Lübeck/Bad Schwartau 990 Zuschauer in die Friedrich-Ebert-Halle lassen. Zuletzt beim Topspiel gegen den Tabellenführer VfL Gummersbach war das Kontingent auf 705 Zuschauer begrenzt gewesen. Wegen Corona darf das volle Platzkontingent von 2350 nicht ausgeschöpft werden. Auch am Freitag gilt für Besucher die 2G Plus-Regelung (Geimpft und/oder Genesen plus Schnelltest oder PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf). Wer die dritte Impfung (Booster) hat, benötigt keinen zusätzlichen Testnachweis. Testmöglichkeiten bestehen auch vor der Friedrich-Ebert-Halle.

Tageskarten am Freitag gültig

Schon gekaufte Tageskarten für das Spiel am Freitag behalten laut Eulen Ludwigshafen ihre Gültigkeit. Das letzte Heimspiel in diesem Jahr bestreiten die Eulen gegen den TV Emsdetten am zweiten Weihnachtsfeiertag (16 Uhr). Nach heutigem Stand dürfen 990 Zuschauer zum Wiedersehen mit dem Ex-Ludwigshafener Frederic Stüber , der seit einem Jahr in Emsdetten spielt, in die Halle.