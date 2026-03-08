Eine Nummer zu groß: Zweitliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim gewann am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen sicher mit 31:24 (16:11).

Die Niederlage der Eulen vor 1966 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle zeichnete sich früh ab. Schon nach acht Minuten lagen die Bietigheimer 7:2 vorne. Mit ihrem schnellen, schnörkellosen Spiel stürzte der Primus den Außenseiter von einer Verlegenheit in die andere. Hätte Torhüter Ziga Urbic zunächst nicht wieder gut gehalten, das Resultat wäre deutlicher ausgefallen. Am Ende feierte der Bietigheimer Anhang Torhüter Martin Tomovski. Der frühere Ludwigshafener verbuchte 15 Paraden. Top.

Offensiv taten sich die Eulen sehr schwer. Sie mussten fast in jedem Angriff rackern, um in eine gute Wurfposition zu kommen. Im Rückraum fehlte die Durchschlagskraft. Die Wurfquote war ungenügend. Friedrich Schmitt wurde vermisst, der Halblinke ist wegen seiner Rückenverletzung aus dem Spiel bei TuSEM Essen immer noch nicht spielfähig. „Wir hatten Probleme, Tore zu werfen“, räumte Trainer Michael Haaß ein.

Zu viele Unzulänglichkeiten

Die Gastgeber kamen nicht zu einer Aufholjagd, weil sie auch nach der Pause zu viele Unzulänglichkeiten in ihrem Spiel hatten. Die technischen Fehler häuften sich. Zwei Stürmerfouls kurz hintereinander belegen dies. Trainer Michael Haaß versuchte es mit dem siebten Feldspieler, auch das brachte keinen Erfolg.

Eine gute Nachricht gab es: Vincent Bülow feierte sein Comeback. Am 16. Oktober erlitt der Königstransfer in der 40. Minute des Spiels gegen HBW Balingen-Weilstetten bei einem unglücklichen Sturz auf den Hallenboden eine Schultereckgelenksprengung. Es war die erste Partie mit Trainer Michael Haaß, sie endete 21:31.

Am Sonntag war Bülow nun (endlich) zurück. Er kam in der 45. Minute und fügte sich gut ein. In der 48. Minute verwertete Kapitän Freddy Stüber ein Zuspiel Bülows, eine Minute später tankte Bülow sich durch und markierte das Tor zum 19:25. „Es ist schön, wieder zurück zu sein, auch wenn wir verloren haben, bin ich sehr froh. Jetzt arbeite ich weiter, damit es immer besser wird“, sagte der Spielmacher. Er hatte zwei Einheiten mit der Mannschaft. „In den letzten Tagen hat sich das abgezeichnet“, betonte Vincent Bülow. Und der Spielstand gab es her, wieder ein paar Minuten reinzuschnuppern. Mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf, Dormagen und Krefeld gewannen, betonte Bülow: „Es bleibt spannend.“

Wenning macht seine Sache gut

Mitte der zweiten Halbzeit durfte auch Nachwuchstorhüter Philipp Wenning mitmachen. Michael Haaß ließ ihn nach einem von Bietigheim vergebenen Siebenmeter im Spiel. Der 21-Jährige machte seine Sache gut. Bisher kam er nur einmal ganz kurz zu einem Einsatz, im Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten durfte er für einen Strafwurf ins Spiel. „Hier vor 2000 Zuschauern zu spielen, ist etwas Besonderes. Links und rechts jubelnde Menschen zu sehen. Das kann man ganz schwer beschreiben. Dass ich hier den ersten Siebenmeter halten konnte, umso überragender“, sagte der Keeper. Michael Haaß will das Talent auf jeden Fall in Ludwigshafen halten. Wennings Einschätzung zum Spiel: „Dass wir gegen den Spitzenreiter nicht das ganze Spiel mithalten können, ist verständlich.“ Am Sonntag wartet mit Balingen das nächste Top-Team.